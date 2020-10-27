Пекин, , 03:09 — REGNUM Крупнейшие электростанции Китая сгенерировали 631,5 млрд кВт/ч электроэнергии в сентябре, что на 5,3% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Национального бюро статистики КНР, рост оказался на 1,5 процентных пункта быстрее в сентябре, нежели в августе.

Производство тепловой энергии выросло на 0,2% в годовом исчислении в сентябре, в то время как объем электричества, выработанный АЭС и ветровыми фермами, вырос на 7,4% и 11,3% соответственно.

За первые восемь месяцев года крупнейшие электростанции Китая произвели около 5,41 трлн кВт/ч электроэнергии, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее.