Пекин, , 03:05 — REGNUM Главный китайский планировщик одобрил в сентябре восемь проектов инвестиций в основной капитал на общую сумму 17,2 млрд юаней (около $2,58 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Проекты, преимущественно, касаются сфер транспорта и энергетики, сообщил пресс-секретарь Национальной комиссии развития и реформы КНР Мэн Вэй. Далее стало также известно, что объем инвестиций в основной капитал вырос на 0,8% в годовом исчислении за первые три квартала 2020 года.

Такие инвестиции включают в себя затраты на инфраструктуру, собственность и прочие физические активы. Как сообщало ранее, в Китае продолжилось восстановление транспортной сферы после карантина.