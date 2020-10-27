Пекин, , 02:59 — REGNUM Крупные производители напитков Китая отчитались о суммарном доходе на уровне 297,39 млрд юаней (около $44,8 млрд) за первые восемь месяцев, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

По данным министерства, данный показатель был на 9,5% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. За период с января по август прибыль производителей напитков с годовым оборотом более 20 млн юаней сократилась на 4,3% до 31,19 млрд юаней.

Производство таких компаний достигло 112,38 млн тонн продукции за первые восемь месяцев года, что на 8,1% ниже в годовом исчислении. Тем не менее, такие компании зафиксировали рост производства на уровне 1,6% в августе относительно аналогичного месяца годом ранее, достигнув отметки 17,66 млн тонн.