Пекин, , 02:54 — REGNUM Транспортная отрасль Китая продолжила свое восстановление в сентябре по мере взятия под контроль эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс транспортных услуг Китая (CTSI) оставался на уровне 168,4 пункта в сентябре, что на 4,2% меньше в годовом исчислении, сообщили в Китайской академии транспортных наук. Однако, данное падение оказалось на 4,7 процентных пункта медленнее, чем в августе.

CTSI включает в себя объем перевозок пассажиров и грузов в различных режимах, включая железнодорожный, водный, автомобильный транспорта, а также гражданскую авиацию. За 100 пунктов взяты показатели 2010 года, который и стал точкой отсчета.

Индекс включает в себя как пассажирский транспорт, так и грузовой в качестве двух суб-показателей. Субиндекс для грузового транспорта прибавил 6,5%, увеличившись до 192,7 пункта, демонстрируя рост пятый месяц подряд. В то же время, субиндекс для пассажирского транспорта вырос до 124,1 пункта, но оказался на 25,4% ниже в годовом исчислении.