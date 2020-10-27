Гуанчжоу, Китай, , 02:46 — REGNUM ВРП столицы китайской провинции Гуандун города Гуанчжоу на юге Китая вырос до 1,7 трлн юаней (около $262 млн) за первые три квартала 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

ВРП Гуанчжоу рос на 7,9% в годовом исчислении в третьем квартале, что на семь процентных пункта выше, чем во втором, что говорит о стремительном восстановлении экономических показателей города.

Город отчитался о стремительном росте разувающихся отраслей за указанный период, а выручка в сфере интернета, программного обеспечения, IT-услуг выросла на 13,8% в годовом исчислении за указанный период.

Объем внешней торговли города, который превысил 700 миллиардов юаней, за этот период также несколько увеличился. Экспорт вырос на 9,9% и превысил 400 миллиардов юаней. За первые девять месяцев объем торговли города со странами «Нового шелкового пути», увеличился на 15,3%.