Гуанчжоу, Китай, , 02:41 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Гуандун на юге страны вырос на 8,2% в годовом исчислении до 2,03 трлн юаней (около $304 млрд) в третьем квартале года, сообщает агентство Синьуха.

Данный показатель ознаменовал восстановление после обрушения на уровне 11,7% в первом квартале и 3% во втором квартале, сообщили в таможне столицы провинции города Гуандуна. За первые три квартала объем внешней торговли Гуандуна достиг 5,08 трлн юаней, что на 1,6% меньше в годовом исчислении.

Частные компании сыграли ключевую роль в восстановлении показателей внешней торговли региона. С января по сентябрь объем торговли частных предприятий региона вырос на 7,2% до 2,81 трлн юаней, составив 55,4% от общего объема торговли региона.

Страны АСЕАН стали крупнейшим торговым партнером провинции за первые три квартала года. Объем торговли с ними вырос на 8,8% в годовом исчислении и составил 15,2% от общего объема.