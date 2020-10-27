Пекин, , 02:36 — REGNUM Продажи китайского технологического гиганта компании Huawei выросли на 9,9% в годовом исчислении за первые три месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Продажи компании за указанный период достигли 671,3 млрд юаней (около $100,6 млрд). Маржа чистой прибыли компании достигла 8% за указанный период, говорится в докладе Huawei и отмечается, что показатель отвечает общим ожиданиям.

Перед лицом вызовов вроде COVID-19, система глобальных цепочек поставок компании Huawei переживает огромное внешнее давление, которое доставляет трудности компании в сфере производства и обслуживания, говорится в докладе.

За первую половину 2020 года компания обеспечила выручку с продаж на уровне 454 млрд юаней, что на 13,1% больше в годовом исчислении, в то время как доля чистой прибыли достигла 9,2%.