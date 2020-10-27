Тайюань , Китай, , 02:30 — REGNUM ВРП провинции Шаньси на севере Китая достиг 1,25 трлн юаней (около $187 млрд) за первые три квартала года, что на 1,3% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции в основной капитал находились на взлете с марта. В период с января по сентябрь был зарегистрирован рост на уровне 9,5% в годовом исчислении, что на 8,7 процентных пункта выше, чем в среднем по стране, сообщил заместитель директора регионального бюро статистики Вэй Юнцзе.

Объем промышленного производства с добавленной стоимость, что является важным экономическим показателем, вырос на 3% в годовом исчислении за указанный период в провинции, что на 1,8 процентных пункта быстрее, чем по стране.

Промышленное производство измеряется на основе активности ряда крупнейших предприятий с годовом оборотом не менее 20 млн юаней. Что касается развивающихся отраслей, то объем производства основных производителей телекоммуникационного оборудования вырос на 7,9% в годовом исчислении, в то время как объем производства оборудования для новой энергетики вырос на 5%.