Сиань, Китай, , 02:21 — REGNUM Общий объем импорта и экспорта провинции Шэньси на северо-западе Китая достиг 279,07 млрд юаней (около $41,8 млрд) за первые три квартала года, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Объем импорта и экспорта провинции рос восемь месяцев подряд с февраля, в то время как импорт показывал двузначные показатели роста, сообщили в таможне столицы провинции города Сиань.

Экспорт продукции сельского хозяйства провинции за первые три квартала достиг 2,96 млрд юаней, увеличившись на 37,9%. Экспорт текстиля и одежды составил 2,91 млрд юаней, увеличившись за аналогичный период на 60,7%.

Благодаря системе грузового железнодорожного сообщения Китай — Европа, таможня Сианя зафиксировала бум трансграничной электронной коммерции и перевозок, сообщили в таможне.