Сараево, , 23:21 — REGNUM Пресс-секретарь энергетического сообщества Европейского союза Барбара Пойнер 26 октября заявила, что Босния и Герцеговина находится под угрозой новых санкций. Она пояснила, что 6 ноября пройдут слушания в консультативном совете энергетического сообщества, на которые приглашены представители Боснии и Герцеговины. Босния и Герцеговина обвиняется в выдаче якобы государственных гарантий китайскому экспортно-импортному банку для кредитования государственного предприятия «Электропривреда Боснии и Герцеговины» с целью реализации проекта строительства блока 7 ТЭС «Тузла». Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Пойнер пояснила, что по правилам энергетического сообщества этот спор может привести к приостановке действия определенных прав Боснии и Герцеговины, вытекающих из договора об учреждении энергетического сообщества.

«Данное решение может ограничить право голоса, которое имеет Босния и Герцеговина, вплоть до отказа в участии в заседаниях или механизмах, предусмотренных договором», — подчеркнула Пойнер.

Она указала, что энергетическое сообщество не считает выдачу данного кредита государственной помощью, что противоречит их правилам, касающимся поддержания конкуренции, и является нарушением положений соглашения о создании энергетического сообщества.