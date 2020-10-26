Саранск, , 23:05 — REGNUM В Мордовии по итогам мониторинга соблюдения масочно-перчаточного режима и социальной дистанции была приостановлена работа шести предприятий общественного питания и торговых объектов. Ряд магазинов были оштрафованы, сообщает пресс-служба правительства республики.

Дарья Драй © ИА REGNUM

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Глава правительства региона Владимир Сушков отметил, что практически не соблюдается масочный режим в маршрутных такси. Он призвал обратить на такие нарушения пристальное внимание ответственных органов, чтобы защитить здоровье и жизнь пассажиров. По его мнению, продолжение обслуживания покупателей без масок и перчаток на фоне текущей эпидситуации является недопустимым.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 октября в республике выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 67 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 7924 случаев.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1286 человек.

При этом по состоянию на 25 октября, в инфекционных стационарах республики лечение получали 1642 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию.

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