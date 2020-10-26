Приштина, , 22:13 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 26 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 943 образцов в крае было выявлено 205 носителей коронавируса. Ещё 62 пациента были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлен 18 148 случаев заражения коронавирусом. 15 150 пациентов уже здоровы. 666 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 2333 человека.

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Число ежедневно выявляемых случаев заражения в Косово превысило планку в двести заражений и постепенно увеличивается. Косово продержалось дольше, чем соседние Албания и Северная Македония, где коронавирус бьет рекорды уже третью неделю подряд, однако теперь ситуация начала стремительно ухудшаться и в крае. Мэр Приштины Шпенд Ахмети 26 октября заявил, что ожидает катастрофы уже через неделю.

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