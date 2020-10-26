Пермь, , 20:28 — REGNUM АО «ОДК — Пермские моторы» признан виновным в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

По данным ведомства, на фасаде здания на Комсомольском проспекте, 93 находилась информации, из которой следовало, что этот завод — лучший моторный. Однако по закону в рекламе запрещено указывать, что рекламируемый товар имеет преимущества перед товарами иных производителей, если при этом не указан критерий сравнения и нет объективного подтверждения.

АО «ОДК — Пермские моторы» впоследствии заменило слово «лучший» на «любимый». Однако УФАС намерено привлечь организацию за нарушение законодательства. Ей грозит штраф в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.