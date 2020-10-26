26 октября 2020 | Время чтения 14 мин

На прошедшей конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020» обсуждалось текущее состояние импортозамещения в сфере IT, его болезненные проблемы и приводились примеры лучших, по мнению организаторов конференции, практик

Владимир Киберов, , 21:40 — REGNUM 22 октября 2020 года состоялась онлайн-конференция «Импортозамещение ИТ в России 2020», организованная компанией Adviser. В конференции приняли участие представители как предстваители как фирм разработчиков IT-технологий, так и представители государсвенных компаний и органов власти, ответсвенные за цифровизацию в своих организациях и за выполнение требований российского правительства по ускорению импортозамещения в данной стратегической сфере. Состояние дел, судя по выступлениям участников, сильно отличается в различных секторах: от примеров успешного выхода российского ПО на международный рынок до примитивнго освоения бюджетных средств и имитации деятельности во многих государственных структурах.

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Работу конференции открыл product owner системы электронного документооборота ТЕЗИС в компании Haulmont Илья Зайчиков с лозунга «Когда российское — значит, лучшее!». Он поделился успехами компании, которая продаёт свою продукцию по всему миру и подробно рассказал о каждом успешном продукте, приносящем прибыль компании.

Особой гордостью разработчиков Haulmont является решение под названием «Тезис», которое создано для учёта документооборота; его компания продаёт своим западным клиентам, объясняя, что импортозамещение возникает тогда, когда Россия начинает экспортировать свои технологии.

Илья Зайчиков пожаловался участникам конференции на то, что пробиться на западный рынок непросто в силу его консерватизма. Но то, что заложено в продукты Haulmont, по его мнению, соответствует тому, что нужно заказчикам как на западном рынке, так и на отечественном, а именно: получить экономическую выгоду, решить любые задачи, автоматизировать абсолютно любые процессы.

Илья Зайчиков определил основные признаки импортозамещения:

разработчиком должна являться российская компания,

программный код должен быть открытым,

ПО должно числиться в реестре Минцифры,

продукт должен быть качественным и удобным для потребителя.

Он объяснил, что российское ПО является лучшим, потому что огромное количество разработчиков используют его для создания своих продуктов, так как оно имеет полностью открытый код, и одновременно у компаний-заказчиков существует тренд на собственную разработку.

Илья Зайчиков на онлайн конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020». 22 октября 2020 года

В качестве спикера на конференцию по российскому импортозамещению был приглашён представитель китайской компании Huawei Денис Смирнов, который рассказывал о достижениях фирмы в области локализации серверных продуктов.

При этом он отметил, что Huawei рассматривает IT-рынок России как наиболее перспективный в ближайшем будущем, на котором компания старается локализовать своё производство.

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Директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса Алексей Печенин рекламировал автоматизированное рабочее место, созданное компанией в контексте импортозамещения.

В разработке своего продукта в Mail.ru основывались на исследовании компании InfoWhatch, которое показало, что около 34% утечек происходит неумышленно, из-за халатного отношения пользователей к информации. При этом основной канал утечки — бесплатные, облачные мессенджеры.

Алексей Печенин призвал компании переходить на какое-то одно, желательно, отечественное ПО. Он обосновал это тем, что большинство компаний используют продукты компании Microsoft, но продолжают работать на старых версиях, так как не могут тратить деньги на обновление или замещение, в связи с этим новое отечественное ПО несовместимо со старыми версиями Microsoft.

Алексей Печенин на онлайн конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020». 22 октября 2020 года

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Тему передовых технологий от Mail.ru продолжил Директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions Леонид Аникин с рекламой облачного продукта компании. При этом он высказал предположение о том, чего хочет каждый IT-директор от своей инфраструктуры. По его мнению, он хочет объединения ресурсов, централизации, масштабирования инфраструктуры, обеспечения её доступности, ухода от поставщиков виртуальных машин и серверов, автоматизации всех этих процессов, перехода на систему внутреннего учета (биллинга) серверов. Дополнительные ожидания от идеальной инфраструктуры включают интеграцию с публичным облаком, возможность подключения сразу к нескольким провайдерам, владение открытой платформой для решения собственной разработки ПО.

Леонид Аникин на онлайн конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020». 22 октября 2020 года

Леонид Аникин утверждает, что продукты Mail.ru способны решить все эти вопросы, поэтому пользователям нет резона прибегать к иностранным разработкам.

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Генеральный директор компании ТИОНИКС Антон Петров представил свой взгляд на импортозамещение. Он заметил, что последние несколько лет увеличилось количество новостей, связанных с импортозамещением — это и информация о поддержке со стороны государства, и льготы, и развитие отрасли заказной и продуктовой разработки, и возрождение отечественной микроэлектроники. Одновременно западные компании начали отказываться поставлять какие-то детали для компьютерной техники или оказывать услуги по обслуживанию своего ПО. Это доказывает серьезность и долгосрочность обозначенных трендов на постепенную замену импортного ПО отечественным.

Он считает, что основные заказчики отечественных разработок сегодня — это госкомпании, компании, находящиеся в санкицонном списке, а также крупные корпорации, которые отказываются от импортного ПО, в том числе из-за роста цены на него в результате падения курса рубля. Также существует список компаний, для которых переход на отечественное ПО обязателен.

Антон Петров обозначил границу между импортозамещением и его отсутствием. Он считает, что в этом контексте нужно говорить о контроле санкционных рисков — импортозамещение устраняет зависимость потребителя от поставщика оборудования или сервиса. Он понимает, что Х86 процессоры производят только две компании, но есть отечественные санкционно нейтральные архитектуры, которые обеспечат быстрый переход на отечественные «Эльбрус» или «Байкал».

Говоря о хранении данных, Антон Петров напомнил, что техническая поддержка hi-end сторожа стоит дорого. Вместо закупки техподдержки он предлагает снизить класс оборудования для хранения или часть нагрузки перевести на программно определяемое хранилище.

Далее он рассказал, что можно делать с областью передачи данных. Он не видит ни одной причины использовать проприетарные сетевые протоколы передачи данных. Вместо них он призывает использовать открытые сетевые протоколы и открытые стандарты.

Антон Петров уверен, что импортозамещение нужно не только государственным компаниям. Например, предприятия химической промышленности очень легко попадают под санкции. Поэтому основная задача таких предприятий — снизить свою технологическую зависимость.

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Директор по продукту в Бюро информационных технологий Алексей Завьялов познакомил участников конференции с платформой «Управление в пространстве», с помощью которой он предлагает управлять сложными динамическими системами. При этом, по его словам, к данному продукту проявили интерес органы исполнительной власти.

Интеллектуальная система поддержки принятия решений регионального уровня ориентирована на формирование управленческих решений по приоритетным направлениям социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с помощью сквозных цифровых технологий. Система поддерживает аналитику данных, загрузку исходных данных из внешних источников, извлечение ценных знаний и применение их для формирования вариантов оптимальных управленческих решений, содержит прозрачный, объяснимый ИИ. Речь идет об автоматической подготовке на естественном языке текстовых рекомендаций, которые позволяют пользователю понять, как, на основе чего и почему ИИ принимает решения.

Эта система предлагается разработчиком в качестве аналитического ядра, формирующего центр управления регионом (ЦУР) на базе платформы «Управление в пространстве». В основе этой платформы лежит процесс автоматизированной аналитики данных, состоящий из пяти основных этапов — загрузки и консолидации исходных данных из внешних источников, визуального исследования загруженных данных (дата майнинг, другие зависимости, пастеризация, анализ отклонений, классификация, картография, пространственный анализ), моделирования и сценарного прогнозирования (использование предиктивной аналитики, формирование многофакторных моделей), целевого управления с учётом ограничений (анализ степени достижения целевых значений, использование инструментов описательной и диагностической аналитики, решение задач целевого управления для расчёта показателей, которые обеспечивают достижение целей), формирования аналитической отчетности (визуализаторы — диаграммы, таблицы, карты и т. д.).

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Заместитель генерального директора компании «Новые Коммуникационные Технологии» Алексей Богомолов считает, что основная задача, которая должна быть решена в России — это создание собственных технологических решений. В качестве примера таких решений он привёл продукт, который создаёт его компания, направленный на оптимизацию документооборота и интегрируемый с основными российскими операционными системами, Windows и Mac. Пользователями продукта являются администрации Белгородской и Ульяновской областей, Костромская область находится на стадии его тестирования.

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Директор Департамента информационных технологий в ГК «Росатом» Евгений Абакумов рассказал о том, как в госкорпорации был повышен уровень имортонезависимости от иностранного ПО, как поменялась ситуация с применением отечественных решений, и выразил желание способствовать внедрению российских технологий зарубежом. В «Росатом» было запущено 4 направления импортозамещения:

отраслевой типовой АРМ (средство автоматизации работы конечного пользователя);

ERP (конкретный программный пакет, реализующий стратегию планирования ресурсов предприятия);

новые производственные технологии;

типовая отраслевая инфраструктура.

Евгений Абакумов на онлайн конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020». 22 октября 2020 года

Одну из проблем на пути к импортозамещению Евгений Абакумов видит в психологической и культурной сложности перехода с одного продукта на другой. Прочие проблемы связаны с отсутствием достаточного количества специалистов, подходящей IT-инфраструктуры, несовместимостью разрабатываемых IT-решений с существующими программами и платформами. В связи с этим, по его мнению, «Росатом» обречен на то, чтобы одновременно с проектированием и конструированием своих объектов предоставлять проекты по их IT — обеспечению.

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Директор департамента развития информационных технологий Ульяновской области Алексей Морозов уверен в том, что на сегодняшний день достаточно нормативной базы для обеспечения импортозамещения ПО. Поэтому Ульяновская область создала соответствующий проект по переходу на отечественные цифровые решения, систему управления таким проектом, программу по переходу на российское ПО. В частности, определен порядок подготовки планов мероприятий по информатизации с указанием индикаторов исполнения. Отслеживание исполнения происходит в онлайн-режиме — начиная с закупки до момента ввода в эксплуатацию. Самим закупкам предшествует их экспертиза. Для мониторинга процессов ведется подробное описание каждого этапа мероприятия. Это позволяет быстро сформировать график мероприятий, отобразить в отдельных таблицах суммы расходов на их реализацию. При этом каждая информационная система имеет свой паспорт — реквизиты нормативных документов, виды использования каждого ПО в органах власти Ульяновской области.

Алексей Морозов на онлайн конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020». 22 октября 2020 года

Регулярно отчитывается о ходе импортозамещения. Алексей Морозов выразил сожаление о том, что в этом вопросе органы власти нужно жестко контролировать и подгонять. Для ускорения процесса закупки отечественных программных продуктов администрация Ульяновской области готова проводить испытание российского ПО с целью привития интереса к нему во всех органах власти.

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Тему импортозамещения информационных технологий в Ульяновской области продолжил начальник отдела информационных технологий и защиты информации в Агентстве по развитию сельских территорий Ульяновской области Олег Маркелов. Он рассказал о результатах, которых Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области добилось на этом пути. Он отметил, что другие органы власти субъекта РФ не могут достичь такого же успеха.

Для того, чтобы результаты импортозамещения были одинаково высоки, он предлагает принять единственно правильное решение, а именно реализовать государственную политику в области импортозамещения IT-технологий.

Он отметил тот факт, что у чиновников нет понимания важности импортозамещения с точки зрения информационной безопасности и развития IT-бизнеса. Поэтому, по его мнению, необходимо ввести систему поощрения и наказания за его результаты.

Он также описал ситуации, в которых чиновники подходят к этому процессу формально, составляя отчеты, в которых присутствуют показатели импортозамещения, но отсутствует детализация. Таким образом, отчёты показывают, что были потрачены бюджетные средства, но не показывают как и на что. В частности, в них отсутствует конкретная информация о том, какое иностранное ПО заменяется и каким отечественным. Также существует разрыв между самой закупкой ПО и его использованием, так как у сотрудников органов исполнительной власти Ульяновской области наблюдается затяжной характер внедрения новых отечественных разработок, который проявляется в затянутом тестировании продуктов. Олег Маркелов считает, что нужно волевым решением внедрять отечественное ПО согласно конкретному плану реализации. Среди прочих проблем импортозамещения он выделил недостаточно полноценное финансирование мероприятий и низкие заработные платы IT-специалистов в органах власти.

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Директор по развитию информационных систем «Ростелеком» Дарий Халитов рассказал участникам конференции о результатах импортозамещения с точки зрения выполнения директивы правительства Российской Федерации.

Для этого в 2019 году была создана площадка на уровне госкомпаний для обмена опытом и мнениями по импортозамещению. В результате сформировалась рабочая группа по импортозамещению при Комитете по цифровой экономике, на которой консолидированы различные участники — госкомпании, представители ассоциаций отечественных разработчиков и иностранные компании. В рамках этого направления удалось добиться некоторых результатов, а именно: в 2019 году в реестре Минцифры появился класс ПО, разработанных госкомпаниями. Также в 2020 году наблюдается стремление к тому, чтобы сформировать консолидированные предложения для корректировки постановления правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск иностранного программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд».

Дарий Халитов на онлайн конференции «Импортозамещение ИТ в России 2020». 22 октября 2020 года

В рамках работы по импортозамещению была сформирована небольшая команда в виде «офиса импортозамещения» в IT-подразделении «Ростелекома» с целью постоянного анализа мониторинга решений, которые есть или появляются в реестре Минцифры.

Ещё одним направлением работы «офиса импортозамещения» являются вопросы, связанные с организацией центров компетенций по классам ПО. При этом в «Ростелекоме» считают, что выбор и внедрение новых решений не должно проходить в отрыве от работы самого подразделения IT, которое отвечает за их внедрение и функционирование. В результате в компании были созданы 4 профильных центра компетенций.

Также был создан портфель таргетированных проектов решений, направленный на пилотирование и внедрение российских решений для достижения показателей эффективности, которые отражены в плане по импортозамещению ПО «Ростелекома» на период с 2018 по 2021 годы. Результатом стала реализация восемнадцати инициатив по замене офисного ПО и решений, связанных с управлением данными.

Также перед «Ростелекомом» стоит задача сделать так, чтобы импортозамещение встроилось во все процессы, связанные с развитием и поддержкой информационных систем. В результате в компании начала работать комиссия по импортозамещению, которая принимает решение по закупке того или иного ПО, о влиянии данной закупки на показатели по импортозамещению, о выработке стандартов в части принятия решений по архитектуре.

Дарий Халитов отметил, что «Ростелеком» продолжает закупать импортные IT-продукты, но в то же время государство не требует 100%-х закупок исключительно российского ПО. Задача, на его взгляд, состоит в том, чтобы максимизировать такие закупки там, где для импортных решений существуют реальные отечественные аналоги.

В задачи «офиса импортозамещения» входит постепенная популяризация отечественных решений, он несёт ответственность за мероприятия по импортозамещению.

В заключении своего доклада Дарий Халитов выразил готовность делиться с другими компаниями своими наработками и пригласил их в свою рабочую группу.

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Начальник отдела ИТ в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Кирилл Васильев привел пример замены иностранного ПО на российское в медицинском центре. Его командой была проведена автоматизация сетевой инфраструктуры, операционной системы и прикладных программ на 950 компьютерах. При этом операционная система Microsoft была заменена на Linux, в том числе и для работы серверов.

Кирилл Васильев перечислил как положительные эффекты от импортозмещения — защита от неприятностей со стороны иностранных поставщиков ПО, развитие индустрии, так и отрицательные эффекты — множество недоработок в отечественном ПО, офисные программы и средства мультимедиа до сих пор не вышли на уровень, сравнимый с иностранным.

В данный момент НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова использует полностью отечественные медицинские IT-системы. Однако проблемой остаётся замена ПО, которое поставляется в комплекте с иностранным медицинским оборудованием.

Среди проблем, с которыми столкнулся медицинский центр при переходе на отечественное ПО — отсутствие «коробочного решения», ограниченные возможности по замене старых компьютеров, повышенные требования к мощностям и серверам на базе бездисковых решений, «подвисание» приложений при совместном доступе к файлам и почтовым сервисам, отсутствие редактора презентации в офисном ПО.

По мнению Кирилла Васильева, в результате реализации проекта по импортозамещению в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова была подготовлена уникальная технология по переходу на отечественное ПО, удовлетворены требования правительства РФ.

Модератор онлайн-конференции Евгений Соломатин «Импортозамещение ИТ в России 2020» завершил лозунгом: «Встать, делать и побеждать!»

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