Подгорица, , 19:22 — REGNUM В Черногории общая сумма корпоративной задолженности перед банками составляет почти 1,8 миллиарда евро, а задолженность физических лиц превышает 1,4 миллиарда евро. Такие данные приводятся в отчете центробанка страны.

Совет Центрального банка (CBCG) принял поправки к решению о временных мерах по смягчению негативного воздействия эпидемии коронавируса на финансовую систему, которое реализует пятый комплекс мер, направленных на наиболее уязвимые категории населения.

Совет центробанка принял меру, которая позволила гражданам, имеющим ссуды и потерявшим работу после 31 марта, приостановить выплаты на шесть месяцев.

Мораторий распространяется также на пользователей ссуд в микрофинансовых организациях и лизинговых компаниях.

Одна из мер предполагает, что банки обязаны одобрять реструктуризацию ссуд гражданам, заработная плата которых была снижена не менее чем на 10 процентов из-за последствий пандемии.