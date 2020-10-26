Москва, , 19:05 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о предоставлении малому и среднему бизнесу льготного доступа к инфраструктуре технопарков. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября.

«Рассмотреть вопрос об осуществлении с 2022 года финансирования мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре промышленных парков и технопарков», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Как сообщается, доклад о проделанной работе правительство должно представить до 1 октября 2021 года.

Кроме этого, глава государства поручил до конца текущего года обеспечить внесение поправок в законодательство, направленных на совершенствование учёта субъектов малого и среднего бизнеса в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Читайте также: Путин поручил рассмотреть снижение ставки по кредитам для малого бизнеса

Читайте ранее в этом сюжете: Путин поручил вовлекать малый и средний бизнес в экспортную деятельность

Читайте развитие сюжета: Путин поручил продлить запрет на проверки малого и среднего бизнеса