Москва, , 18:51 — REGNUM Правительство России рассмотрит возможность снижения ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября.

«Рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления из федерального бюджета российским кредитным организациям субсидий на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019—2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Как сообщается, ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе правительство должно представить до 31 марта 2021 года.

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