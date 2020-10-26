Москва, , 18:51 — REGNUM Дополнительные преимущества получат в России «добросовестные экспортёры», сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующее поручение дано правительству РФ. В частности, поручено создать институт «добросовестного экспортёра» в рамках плана «Трансформация делового климата». Это поручение должно быть исполнено к 1 июня 2021 г.

«Добросовестные экспортёры» получат дополнительные преимущества, а также для них будет упрощён порядок взаимодействия с органами власти, снижена административная нагрузка.

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