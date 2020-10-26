Москва, , 17:59 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2021−2023 годы решает проблемы граждан не за счет самих граждан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина с лидерами фракций.

«У нас есть понимание, что проект закона о бюджете решает проблемы наших граждан, защищает их в непростое время, время вызовов, связанных с пандемией, снижением темпов роста экономики. Все это, действительно, неотъемлемая часть сегодняшнего дня», — заявил Володин в эфире телеканала Россия 24.

Парламентарии, говорит спикер Госдумы, понимают ответственность, которая ложится на плечи каждого депутата при рассмотрении закона о бюджете.

«Потому что нам надо не только защитить наших граждан, но и сделать все для достижения целей и задач, поставленных президентом для повышения благосостояния наших граждан, развития экономики», — отметил Володин.

В целом, заявил спикер Госдумы, можно говорить о поддержке главного финансового документа страны, при этом депутаты отдают себе отчет, что бюджет дефицитен, а также что снизились темы роста экономики.

При этом Володин выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, который пошел на создание резервов.

«Если бы у нас резервов не было, мы не смогли пройти те вызовы, с которыми столкнулась наша страна… Преодолеваем вызовы не за счет граждан, как это было в 90-е… Сегодня вызовы преодолеваются за счет поддержки государства, будь то ситуация, связанная с пандемией или связанная с падением темпов роста», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое чтение проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы состоится 28 октября.

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