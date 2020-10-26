Подгорица, , 17:55 — REGNUM Авиакомпания Montenegro Airlines с 25 октября перешела на зимнее расписание полетов. Исполнительный директор аэропортов Черногории Данило Орландич сообщил национальному телевидению, что в зимний сезон граждане смогут летать вкрупные европейские города: Лондон, Будапешт, Милан, Берлин, Париж, Дортмунд, Мюнхен.

Самолет авиакомпании «Montenegro Airlines» (сс) Aero Icarus

Новинкой этой зимы стало то, что самолеты МА будут летать по маршруту Подгорица-Киев.

Орландич отметил, что, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, Черногории удалось сохранить все эти воздушные направления со всеми авиакомпаниями, и что, если ситуация будет более благоприятной, они могут рассчитывать еще и на введение прямого авиасообщения с Люксембургом.