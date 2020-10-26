Москва, , 17:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину поддержать ряд предложений депутатов в проекте федерального бюджета, речь идет о субсидиях на выравнивание бюджетов регионов, поддержке регионов с наивысшей естественной убылью населения, сельской ипотеке, социальном развитии села, модернизации парка общественного транспорта.

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин Government.ru

Говоря о работе над проектом федерального бюджета на 2021−2023 годы, Володин рассказал о ряде предложений. Прежде всего, он обратил внимание на проблему большей разницы бюджетной обеспеченности регионов — разрыв между субъектами РФ может достигать семи раз. Володин предложил продолжить начатую в 2020 году практику поддержки регионов: позиция Минфина в этом вопросе была конструктивна, парламентарии предлагают сохранить подходы.

Еще один вопрос, который требует дополнительного решения и поддержки со стороны правительства, продолжил Володин, речь идет о регионах, у которых высокая убыль населения.

«Возможно формирование программ индивидуальной поддержки регионов — поддержка здравоохранения, семей. Предлагаем создать рабочую группу, чтобы, изучив ситуацию внести предложения по мерам поддержки, которые касаются ряда регионов, которые не могут самостоятельно справиться с этим вызовом», — цитирует Володина Россия 24.

Кроме того, по мнению спикера Госдумы, в случае исправления экономической ситуации в стране и роста доходов бюджета правительству можно было бы поддержать вопросы, связанные с модернизацией городского общественного транспорта.

«Предлагаем в случае, если у нас будут расти доходы, запланировать решение этого вопроса и сформировать программу поддержки модернизации городского транспорта», — сказал он.

Такой же подход спикер Госдумы предложил и в отношении вопроса, связанного с сельской ипотекой.

«Она составляет 3% в сравнении с городской. Но при этом ресурсы на это направление, на взгляд коллег, недостаточны. Было бы хорошо, если мы говорим о дополнительных доходах, предусмотреть и обозначить проблему, предусмотрев дополнительные ресурсы в будущем на социальную поддержку села, под строительство на селе, под сниженную ставку по ипотеке», — сказал Володин.

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