Москва, , 17:47 — REGNUM В период экономических трудностей из-за эпидемии коронавируса правительство решило не сокращать расходы, предусмотренные для поддержки бюджетной обеспеченности регионов России. Об этом 26 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Государственной думы и главами фракций.

«Мы, несмотря на то, что доходы упали, сохранили в диалоге с Государственной думой, соответствующую сумму расходов для бюджетной обеспеченности наших регионов: она составляет 718 млрд рублей. Хотя если смотреть на ситуацию с соответствующим сжатием, (сумма) должна была уменьшаться на 27 млрд. Мы этого не сделали», — заявил Мишустин.

«Соответствующие средства все в бюджете запланированы, что позволит нам при таком сокращении доходов разницу в бюджетной обеспеченности регионов сжимать», — указал он.