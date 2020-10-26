Москва, , 17:33 — REGNUM Каждый год в течение 2021−2023 годов на индивидуальные программы десяти регионов России наиболее низкими социально-экономическими показателями будет выделяться 10 млрд рублей. Об этом 26 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Государственной думы и главами фракций.

«Сохранится поддержка десяти регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ежегодно мы будем выделять, соответственно, 10 млрд рублей на индивидуальные программы этих субъектов Российской Федерации», — заявил Мишустин.

«Депутаты Государственной думы от этих регионов принимали активнейшее участие в обсуждении и реализации этих программ», — добавил он.

Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии.

Для ускорения развития этих субъектов РФ были созданы отдельные программы социально-экономического развития.