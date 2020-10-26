Москва, , 17:26 — REGNUM Из-за эпидемии коронавируса федеральный бюджет на 2021−2023 годы оказался дефицитным. Об этом 26 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководством Государственной думы и главами фракций.

«К сожалению, фактор неопределённости сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано. Ситуация достаточно сложная. В таких условиях, естественно, бюджет получился, я бы сказал, напряжённым — есть и дефицит в нём. Но он направлен, в первую очередь, на поддержку людей, о чём, собственно говоря, и в том числе представители Государственной думы постоянно говорят», — заявил Мишустин.