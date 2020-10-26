Москва, , 16:42 — REGNUM Вложения в австралийский и канадский доллар, а также в швейцарский франк не обещают неожиданных потерь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

«Банк России в последний год очевидно сигнализирует участникам рынка о необходимости изменения традиционных схем сбережения, — сказала Воронкова. — Ставки по вкладам падают. Существенно сократился объем средств физических лиц на банковских вкладах. Постепенно незначительно, но увеличиваются вклады жителей РФ в иностранной валюте. К наиболее «спокойным» валютным активам можно отнести вложения в швейцарских франках, австралийских и канадских долларах. Эти валюты на форексе отличаются наименьшей волатильностью. Вложения в них не обещают неожиданных потерь. Хотя при размещении обязательно следует понимать, на какой срок вы готовы сделать сбережения и какая валюта потребуется вкладчику в итоге».

Как пояснила экономист, например, при наличии вложений в австралийские доллары для будущего приобретения недвижимости в рублях расходы на комиссию по многократной конвертации, скорее всего, будут выше, чем при хранении средств в долларах США.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что одним из факторов, которые приведут к падению курса рубля, могут стать президентские выборы в США.

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