Москва, 26 октября 2020, 16:42 — REGNUM Вложения в австралийский и канадский доллар, а также в швейцарский франк не обещают неожиданных потерь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.
Как пояснила экономист, например, при наличии вложений в австралийские доллары для будущего приобретения недвижимости в рублях расходы на комиссию по многократной конвертации, скорее всего, будут выше, чем при хранении средств в долларах США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что одним из факторов, которые приведут к падению курса рубля, могут стать президентские выборы в США.
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