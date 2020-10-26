Москва, , 15:54 — REGNUM Российский рубль днем 26 октября падает. Доллар торгуется по 76,44 руб., евро стоит 90,38 руб. Масштабы снижения вроде бы некритичные, но создается ощущение нового витка затяжных продаж «россиянина», заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Нейтралитет Центробанка РФ в отношении ставки валютный сектор воспринял спокойно, хотя каждый прекрасно понимает, что бездействие ЦБ может дорого стоить экономике и финансовой системе.

Нефть в «красном»: баррель нефти Brent теряет более 2% веса и торгуется на отметке $40,86 на фоне появления сразу нескольких поводов для продажи.

Первый — это укрепляющаяся тенденция к росту численности буровых установок в США. Второй — наращивание Ливией добычи и снятие ограничений с двух экспортных портов.

Без сырьевой поддержки и ввиду отсутствия надежды инвесторов на какую-нибудь поддержку экономики со стороны властей сейчас рубль слабеет.

Краткосрочно, доллар может торговаться в пределах 76,35−77,10 руб., евро — в границах 90−91 руб.», — считает эксперт.

Читайте также: Аналитик прогнозирует снижение курса доллара до 72−74 рублей