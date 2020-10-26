Москва, , 15:53 — REGNUM На сегодняшний день в России объёмы просроченной задолженности в банковском секторе составляют почти 900 млрд рублей и 63 млрд в микрокредитовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков.

«Сфера микрокредитования в свое время получила большое внимание со стороны властей РФ. В какой-то момент они осознали социальную значимость данного института и урегулировали отношения заемщиков и МФО, сгладив перекос в правах и обязанностях, — сказал Колмаков. — Дальнейшие меры должны затрагивать основополагающие причины обращения граждан в МФО за займами: дефицит доходов, бедность, в том числе так называемая «трудовая бедность».

Как пояснил экономист, более важным является умение правительства интерпретировать «сигналы», которые транслирует статистика рынка микрозаймов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колмаков заявил, что не исключено, что в будущем некоторые российские микрофинансовые организации будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику и сократить объем выдачи займов.

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