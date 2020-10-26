Москва, 26 октября 2020, 15:53 — REGNUM На сегодняшний день в России объёмы просроченной задолженности в банковском секторе составляют почти 900 млрд рублей и 63 млрд в микрокредитовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков.
Как пояснил экономист, более важным является умение правительства интерпретировать «сигналы», которые транслирует статистика рынка микрозаймов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колмаков заявил, что не исключено, что в будущем некоторые российские микрофинансовые организации будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику и сократить объем выдачи займов.
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