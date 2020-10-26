Москва, , 15:42 — REGNUM Не исключено, что в будущем некоторые российские микрофинансовые организации будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику и сократить объем выдачи займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ доля просроченных микрозаймов в сентябре преодолела границу в 40%.

«Для сферы микрокредитования сравнительно более высокие значения просрочки — это норма, которая заложена в финансовую модель МФО. Внекризисный объем просроченной задолженности по микрозаймам может достигать 25%, что, безусловно, много по сравнению с банковским кредитованием населения, где на начало 2020 года доля просроченных ссуд составляла 4,3%, а на 1 августа — 4,75%, — сказал Колмаков. — Разумеется, в росте доли просроченных микрозаймов до 40% нет ничего хорошего, однако причины этого роста известны и объяснимы. Главный вопрос в длительности сохранения такой ситуации. Если объем просроченной задолженности продолжит сохраняться на высоких уровнях, то МФО будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику».

Как пояснил экономист, часть из них будет вынуждена уйти с рынка или временно сократить объем выдачи займов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что в РФ нет статистики по «серому» рынку микрозаймов, и никто не знает, что там творится.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ призвали озаботиться проблемой «серого» микрокредитования