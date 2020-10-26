Москва, 26 октября 2020, 15:42 — REGNUM Не исключено, что в будущем некоторые российские микрофинансовые организации будут вынуждены пересмотреть свою ценовую политику и сократить объем выдачи займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Колмаков. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ доля просроченных микрозаймов в сентябре преодолела границу в 40%.
Как пояснил экономист, часть из них будет вынуждена уйти с рынка или временно сократить объем выдачи займов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко заявил, что в РФ нет статистики по «серому» рынку микрозаймов, и никто не знает, что там творится.
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