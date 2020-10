Прага, , 15:46 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda обнародовал цены на Octavia Active Plus нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Премьера новинки состоится со 2 по 15 ноября нынешнего года в онлайн-формате на официальных ресурсах марки.

Ещё до официальной премьеры стоимость базовой комплектации автомобиля с мотором 1.4 TSI на 150 «лошадей» выросла на 11 000 рублей (с 1 398 000 до 1 409 000 рублей).

При этом Active Plus с автоматической восьмискоростной трансмиссией стоит от 1 466 000 рублей. Цена версии Ambition Plus варьируется от 1 499 000 и 1 556 000 рублей, а комплектации Style Plus — от 1 700 000 и 1 757 000 рублей.

«Располагая полным прайс-листом на доступные сейчас версии автомобиля и ознакомившись с подробной видеопрезентацией, поклонникам марки будет намного проще принять решение о покупке новой Octavia, соответствующей их потребностям», — сообщил глава компании Skoda в России Ян Прохазка.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре текущего года российские дилеры Skoda продали 9616 машин, что на 31% больше, чем в прошлом году.

