Москва, , 15:40 — REGNUM До конца 2020 года наиболее вероятный диапазон мировых цен на нефть — это 40−45 долларов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал слова министра РФ Антона Силуанова, который сказал, что средства Фонда национального благосостояния будут тратить только в условиях низких цен на нефть.

«Средства ФНБ — это буфер безопасности экономики. Фонд обеспечивает ее устойчивость и при необходимости сбалансированность бюджетов РФ. В условиях низких темпов экономического развития использование средств фонда могло бы поддержать экономический рост. Но использование части этих средств может сказаться на макроэкономической сбалансированности и устойчивости — резервов станет меньше , — сказал экономист. — При новой ценовой войне на нефтяном рынке цены могут упасть на уровень 30−35 долларов. Это негативный сценарий. Этого, скорее всего, и опасается министерство и бережёт средства фонда на этот случай».

По словам эксперт, наиболее вероятный сценарий — это диапазон 40−45 долларов до конца года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов предупредил, что есть вероятность краткосрочного падения цен на нефть, и поэтому властям РФ нужно иметь финансовый запас на черный день.

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