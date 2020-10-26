Самара, , 15:40 — REGNUM Более 31 тысячи самозанятых граждан было зарегистрировано в начала года в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, наибольшее количество самозанятых зарегистрировано в сферах пассажирских и грузовых перевозок, здоровья и красоты, а также в сфере создания изделий ручной работы и образовательных услуг.

Отмечается, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе создаются собственные уникальные меры поддержки самозанятых. Так, в регионе предоставляются «Бизнес-кейсы для самозанятых», которые включают юридические, маркетинговые и финансовые услуги. Самозанятые могут подать заявку на участие в розыгрыше кейса до 30 числа каждого месяца. В итоге жюри определяет 10 победителей, которые получат кейс, а также подарки. 10 октября были определены первые получатели кейса.

Сообщается, что со следующего года самозанятые смогут получить льготные микрозаймы гарантийного фонда Самарской области до одного млн рублей.

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