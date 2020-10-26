Москва, , 15:22 — REGNUM Рост безработицы — очевидное следствие пандемии коронавируса и остановки значительной части экономики весной этого года, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Уровень безработицы в целом по России увеличился с 4,6% в феврале до 6,4% в августе, что является максимальным значением с 2012 года (сентябрь — небольшое снижение, до 6,3%).

Общее число безработных (по методологии МОТ) увеличилось с 3,4 млн в феврале до 4,8 млн в августе, но еще более значителен скачок числа зарегистрированных в качестве безработных (с 700 тыс. в январе до 3,64 млн в августе).

Это означает, что, помимо фактических увольнений, на статистику безработицы повлияло и ее «обеление» — в числе антикризисных мер были увеличение пособий по безработице и упрощение процедуры регистрации в качестве безработного (в частности, встать на учет можно было дистанционно, без предъявления справок о доходах).

В апреле было объявлено, что до конца 2020 года максимальная сумма пособия по безработице увеличена с 8000 до 12 130 руб. в месяц, уволенным с 1 марта 2020 года пособие за апрель-июнь (затем продлено до августа) назначается в максимальном размере.

Минимальный размер пособия с мая по август повышался с 1500 руб. до 4500 руб.

Среди регионов с наиболее благополучной ситуацией по безработице — мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург) и сырьевые регионы (ХМАО, ЯНАО).

«Богатые» регионы смогли оказать дополнительную поддержку бизнесу с тем, чтобы избежать массовых увольнений, да и у бизнеса был больший запас прочности.

Наиболее неблагополучные — республики Кавказа, Тува, где и до того безработица была на высоком уровне, но из-за невысоких доходов населения повышенные антикризисные пособия могли стимулировать людей регистрироваться в качестве безработных.

Данные Росстата показывают, что после провала в апреле-мае 2020 года число вакансий в последние месяцы в России увеличивалось. Однако вторая волна коронавируса и опасения ее негативного влияния на экономику могут замедлить этот процесс», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по данным Росстата, уровень безработицы составил 6,3%, что выше показателей этого же периода в прошлом году на 1,9%.

Читайте также: Безработица на Северном Кавказе в разы превысила средний уровень по России