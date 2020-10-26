Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Ростов-на-Дону может вернуть единственный в областном центре электробус производителю или продать. В настоящее время машина простаивает из-за поломок.

ИА REGNUM напоминает, что ранее неоднократно сообщалось о поломке единственного электробуса в Ростове-на-Дону, приобретённого к ЧМ-2018. Машина впервые вышла из строя, проработав на маршруте № 88 менее трёх месяцев. В дни матчей первенства планеты электробус использовался в качестве экскурсионного.

МУП «Ростовская транспортная компания» в ходе диалога с горожанами пришла к единому мнению о продаже или возврате машины производителю, пишет портал 1rnd.ru. Теперь судьба электробуса зависит от решения компании-перевозчика.

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