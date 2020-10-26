Москва, , 15:06 — REGNUM Ковидная ситуация в России уже в I квартале 2020 года способствовала росту безработицы в стране до 4,6%. Затем уровень безработицы закономерно стал расти и к началу IV квартала составляет уже 6%, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Если сравнивать данные 2019-го и 2020 года, то на самом деле не наблюдается такого резкого скачка, как во многих западных странах. В России всё-таки специфический рынок труда, не всегда данные о безработице отражают реальную картину.

В отличие от западных стран в РФ распространено такое явление, как «скрытая безработица», когда человек формально не увольнялся, но он либо только числится, но не работает и не получает заработную плату, или и того хуже — работает, но заработную плату не получает.

До марта 2020 года при общем низком уровне безработицы в регионах данные по безработице отличались в несколько раз.

Так, самый низкий уровень безработицы был в Москве (1,5%), Ямало-Ненецком АО (1,8%), а самый высокий — в республиках Северо-Кавказского ФО — 26,3% в Ингушетии, больше 13% в Чеченской Республике, Дагестане, Северной Осетии — Алании.

В некоторых регионах уровень безработицы чуть не дотягивал до двузначных показателей — в Бурятии, Калмыкии, Адыгее.

Конечно, ситуация с коронавирусом и связанными с ним ограничениями во всех регионах России разная, но рост безработицы превысил докризисные значения абсолютно во всех регионах.

И закономерно, что в регионах с неблагоприятной ситуацией и до этого высокий уровень безработицы только стал выше. И восстанавливаться ситуация в этих регионах будет дольше и сложнее, чем в регионах с низкими показателями уровня безработицы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в два раза выросло количество регионов с уровнем безработицы 10% и выше. В 2019 году таких регионов было шесть, а по итогам лета 2020 года — уже 13.

Читайте также: Безработица на Северном Кавказе в разы превысила средний уровень по России