Пекин, , 15:04 — REGNUM Часть экспортированных в КНР из США электромобилей Tesla Model S и Model X будут отозваны производителем. Об этом сообщает Китайская государственная администрация по регулированию рынка (SAMR).

По данным SAMR, у отзываемых автомобилей неисправны подвески. Уточняется, что дефекты передней подвески могут быть у 29 193 электромобилей, а проблемы с задней подвеской могут появиться у 19 249 автомобилей. Отзывная кампания затронет большинство автомобилей, которые были собраны в период с начала осени 2013 года по январь 2018 года.

«Компания Tesla Motors бесплатно заменит на улучшенные левую и правую задние тяги передней подвески в автомобилях, находящихся в зоне отзыва, для устранения угроз безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что отзывная кампания не касается новых машин, собранных в Китае на новом автозаводе, который начал работать в 2020 году.

Напомним, максимальная мощность нового завода Tesla по производству электромобилей в Китае составляет до 150 тыс. единиц ежегодно.

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