Нижний Новгород, , 14:56 — REGNUM За 8 месяцев 2020 года жители Нижегородской области получили 38 млрд 820 млн рублей ипотечных кредитов, что на 31,2% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

За это время количество оформленных нижегородцами ипотечных кредитов выросло на 16,5% по сравнению с прошлогодним показателем и достигло 18,6 тысячи.

При этом средняя ставка по ипотечным займам за год снизилась с 10,18% до 7,95%.

Напомним, что ранее правительство России приняло решение продлить до 1 июля 2021 года действие государственной программы льготного ипотечного кредитования со ставкой 6,5% годовых.