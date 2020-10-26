Москва, , 14:50 — REGNUM Точно такую же рекомендацию — «хранить сбережения в рублях» — Алексей Кудрин давал и в 2007—2008 годах, когда курс рубля устойчиво укреплялся. Но прогноз не оправдался, об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию «Нью Рига Финанс Клаб» Александр Зюриков.

«Все помнят, как подорожали к рублю доллар им евро в 2008—2009 годах. Разве что сейчас уточняется, что речь идет о небольших сбережениях. Ну, а большие сбережения сейчас есть у очень незначительной части населения.

Что ж, с этим можно согласиться — небольшие сбережения, эквивалентные нескольким зарплатам, действительно не имеет смысла переводить в валюту.

Это не стоит делать хотя бы потому, что потери от конвертации могут превысить прибыль от роста курса валют, а краткосрочные его колебания и вовсе могут привести к существенному убытку.

Более же серьезные сбережения стоит всё-таки не хранить, а инвестировать, причем страховать их, в том числе и от падения национальной валюты.

В частности, средства могут быть вложены в достаточно надежные инструменты с фиксированной доходностью, в том числе и в валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин полагает, что выгоднее всего хранить сбережения в рублях, если речь идет о небольших денежных вкладах.

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