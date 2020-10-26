Сеул, , 14:51 — REGNUM В третьем квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor зафиксировала операционные убытки в размере 313,8 млрд вон (~$282,4 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

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Согласно опубликованным данным, отрицательный показатель был зафиксирован в связи с сокращением продаж на фоне пандемии коронавируса и дополнительными затратами.

Известно, что на внутреннем рынке южнокорейская компания продала 199 051 автомобилей, что на 21,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи за рубежом, напротив, сократились на 15%, до 798 791 единицы.

В третьем квартале 2020 года объём продаж Hyundai Motor вырос на 2,3%, до 27,5 трлн вон (~$24,7 млн).

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