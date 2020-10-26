Уфа, , 14:57 — REGNUM Всемирно известный дом мод Moncler в своем производстве использует пух и перо башкирских производителей. Об этом 26 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Башкирии часто субсидируют затраты на экспорт. При этом размер такой поддержки в последнее время увеличился в три раза и составил порядка 250 млн рублей. Согласно данным на конец прошлого года, в республике было 911 экспортеров. Правительство региона планирует к 2024 году увеличить их число до 1400. Кроме этого, планируется нарастить объемы поставки за рубеж несырьевых товаров. В настоящее время этот показатель составляет 60% от общего объема, отметил он.

Глава Башкирии сообщил, что за восемь месяцев текущего года башкирские товары были экспортированы в более чем в 100 стран мира на общую сумму 1,9 млрд долларов. В 2020 году впервые продукция местных производителей была отгружена в Гондурас, Гану, Шри-Ланку, Суринам, Бенин, Кувейт, Мьянму и Уругвай.

По его словам, на экспорт ушли нефтепродукты, мёд, а также продукция химической промышленности. Среди новинок — технический углерод, произведенный в Башкирии, который используют мировые автопроизводители Mercedes и BMW в Германии. Помимо этого, местное предприятие поставляет станки в компанию Siemens, отметил он.

Хабиров также подчеркнул, что Башкирия успешно заняла свое место и в фэшн-индустрии. Так, всемирно известный дом мод Moncler при производстве использует пух и перо башкирских производителей.

Отмечается, что перспективы наращивания экспорта будут обсуждаться на «Неделе международного бизнеса», которая пройдет в декабре в Уфе.

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