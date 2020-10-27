Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 27 октября, в режиме видеоконференции пройдет Шестой Парламентский форум БРИКС на тему: «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста: парламентское измерение», сообщает ИА REGNUM.

Председательствовать на форуме будет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Планируется обсудить вопросы повышения стандартов и качества жизни народов стран БРИКС, подготовку законодательных инициатив в сферах здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики в условиях пандемии, а также дальнейшее развитие парламентского сотрудничества стран БРИКС.

Предполагаются выступления руководителей делегаций парламентов стран БРИКС — России, Индии, Китая, ЮАР, Бразилии. Запланировано принятие итогового заявления.

Форум проходит в год председательства Российской Федерации в объединении БРИКС.