Минеральные Воды, Ставропольский край, , 14:44 — REGNUM Аэропорт «Минеральные Воды» перешел на осенне-зимнее расписание, в котором есть четыре новых рейса. Всего в этот период полеты из воздушной гавани будут осуществляется по 28 маршрутам, сообщается на сайте аэропорта.

Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly будет совершать полеты из Минвод в Казань, Саратов и Челябинск, а авиакомпания «ИрАэро» — в Новый Уренгой. Каждый из этих рейсов будет выполняться два раза в неделю. Продлится осенне-зимнее расписание до 27 марта 2021 года.

Отмечается, что в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону аэропорт «Минводы» провел комплекс мер. Так, для обеспечения взлётно-посадочных операций и проведения наземного обслуживания воздушных судов в любых погодных условиях будет использовано свыше 30 единиц техники.

Международные направления из аэропорта в настоящее время недоступны из-за пандемии коронавируса.

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