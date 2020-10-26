Москва, , 14:40 — REGNUM Вместо того, чтобы хранить основную часть сбережений в валюте, граждане РФ могли бы перевести их в акции и облигации как российских, так и заграничных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

«Валюта сама по себе — инструмент скорее сохранения сбережений на короткий срок. Доходность по вкладам по иностранным валютам редко превышает один процент в год, а инфляцию в США и еврозоне тоже никто не отменял, хотя она, конечно, намного меньше, чем в России, — сказал Ковригин. — Поэтому лучше основную часть сбережений на срок от года и более перевести в облигации и акции. Вложение в акции зарубежных компаний — прекрасное средство защиты от девальвации рубля и возможность вообще не нести расходы на обмен валюты. Рубль падает — курс американских акций в пересчёте на национальную валюту РФ будет повышаться. При этом дивиденды выплачиваются в долларах».

При этом экономист заметил, что вряд ли стоит ждать серьезной девальвации рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что ВВП США и Евросоюза до сих пор выглядят наиболее устойчивыми перед внешними вызовами и кризисными явлениями.

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