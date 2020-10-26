Москва, 26 октября 2020, 14:40 — REGNUM Вместо того, чтобы хранить основную часть сбережений в валюте, граждане РФ могли бы перевести их в акции и облигации как российских, так и заграничных компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.
При этом экономист заметил, что вряд ли стоит ждать серьезной девальвации рубля.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин заявил, что ВВП США и Евросоюза до сих пор выглядят наиболее устойчивыми перед внешними вызовами и кризисными явлениями.
Читайте ранее в этом сюжете: В РФ оценили устойчивость доллара и евро в условиях мирового кризиса