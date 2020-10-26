Нур-Султан, , 14:39 — REGNUM Внедрение цифровых технологий в розничную продажу позволит снизить стоимость некоторых товаров до 45%. Об этом 26 октября заявил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов на брифинге.

По его словам, значительного сокращения цен можно добиться благодаря созданию целостной системы мониторинга. Информацию о стоимости товаров будут отправлять пользователи мобильных телефонов через приложение DosMart. Планируется внедрение системы поощрения.

Министр отметила, что также проводится интеграция баз данных минфина, «Казахтелекома» и «Транстелекома». Это позволит получать данные через контрольно-кассовые машины.

Кроме того, ведется работа по созданию единого национального каталога товаров. Отслеживать цены также планируется с помощью технологии parsing через электронные коммерческие площадки.

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