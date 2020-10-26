Москва, , 14:35 — REGNUM Рост безработицы в целом по России некритичный, в высокоразвитых странах мира здоровый для экономики уровень безработицы составляет как раз 5−6%, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Если посмотреть на статистику этого года в южных странах Европы, то показатели безработицы там уверенно зашкаливают 20%.

До 2020 года уровень безработицы в России была самой низким в современной истории. К середине лета этот показатель вырос до 6,2%.

Понятно, что экономическая ситуация в многих регионах России неоднородная. В республиках Северного Кавказа безработица уже несколько десятилетий намного выше среднестатистических показателей.

Объективной оценке ситуации мешает еще и относительная непрозрачность рынка труда. Многие работники имеют «серую» зарплату.

Особенно зарплата в конвертах распространена в секторе услуг, а именно он и пострадал в первую очередь от пандемии коронавируса на фоне снижения доходов граждан.

Сегодня важна оперативная социальная поддержка оставшимся без работы россиянам. Ситуация на рынке труда начнет выправляться на фоне роста деловой активности. Скорее всего, это произойдет к лету 2021 года», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года уровень безработицы в регионах России составил 6,3%, что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее. Самым высоким он оказался в Ингушетии, Туве и Чечне.

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