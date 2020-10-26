Ярославль, 26 октября 2020, 14:24 — REGNUM В Ярославской области с октября поднимается плата граждан за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Причиной повышения стало судебное решение по пересмотру тарифа на услуги крупнейшего в регионе полигона ТКО — АО «Скоково». Тариф на услуги полигона был пересмотрен, что привело к росту тарифа на услугу регионального оператора по обращению с отходами.
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