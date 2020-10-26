Душанбе, , 14:21 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года в Таджикистане произвели 3,237 млн тонн цемента, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе министерства промышленности и новых технологий республики.

По данным ведомства, на экспорт отправлено 996 тыс. тонн цемента, в том числе 562 тыс. тонн — в Узбекистан, 391 тыс. тонн — в Афганистан, 43 тыс. тонн — в Киргизию. Общий объем экспорта составил 31% от производства.

Отметим, в Таджикистане работает 15 заводов по производству цемента. Суммарная производительная мощность объектов составляет 5,6 млн тонн.

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