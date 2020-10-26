Париж, , 14:25 — REGNUM Министр труда, занятости и интеграции Франции Элизабет Борн во время выступления 26 октября на французском телеканале LCI призвала руководство предприятий, расположенных в стране, переводить сотрудников на удаленную работу в связи с быстрым распространением SARS-CoV-2.

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«Следует определить число дней в неделю, в которые работники могут трудиться из дома, для тех должностей, для которых это возможно», — пояснила Борн.

«Если возможно уменьшить социальную активность, нужно так и поступить, и удаленная работа позволяет это сделать. Однако нельзя забывать и сохранении духа коллектива», — добавила она.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции выявили 52 000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,138 млн.

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