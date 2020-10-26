Тольятти, Самарская область, , 14:15 — REGNUM На АвтоВАЗе после двухнедельного перерыва продолжилась сборка пятидверного внедорожника Lada 4×4. Об этом 26 октября сообщается в группе AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте».

"26.10.2020.года Автоваз возобновил производство Lada 4×4 в пятидверном исполнении», — говорится в сообщении.

Объясняется перерыв в производстве нехваткой металла с 9 по 20 октября, а также отсутствием топливных баков с 21 по 23 октября. На данный момент проблемы с дефицитом материалов и комплектующих решены и производство возобновилось в полном объёме.

Отмечается, что в период вынужденного простоя линии дилеры не испытывали дефицит внедорожников.

Ранее стало известно, что компания ООО ТТМ «Центр» планирует наладить в Рязани сборку промтоварного закрытого и изотермического фургона Lada Granta. Называться авто будет АФ-2701.

Читайте также: Продажи Lada в Евросоюзе упали в 3,5 раза