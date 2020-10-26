Москва, , 14:11 — REGNUM ВВП США и Евросоюза до сих пор выглядят наиболее устойчивыми перед внешними вызовами и кризисными явлениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал граждан РФ хранить часть сбережений в рублях, а часть в валюте.

«Алексей Кудрин давно известен своим противоречивым отношением к национальной валюте, и часто эти мнения по прошествии времени оказываются истинными, — сказал Ковригин. — Сбережения на средний и долгий срок (от года и более) действительно лучше диверсифицировать, сделав акцент на свободно конвертируемых валютах (так называемых мировых деньгах) — долларе США и евро. ВВП США и еврозоны на данный момент пока выглядят наиболее устойчивыми перед внешними вызовами и кризисными явлениями».

Как пояснил экономист, едва ли председатель Счетной палаты не верит в перспективы национальной валюты.

«Скорее, он понимает, что рубль является более инфляционной валютой», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском валютном рынке возможны непредсказуемые тренды.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист рассказал, от чего теперь в первую очередь зависит курс рубля