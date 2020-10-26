Москва, 26 октября 2020, 14:11 — REGNUM ВВП США и Евросоюза до сих пор выглядят наиболее устойчивыми перед внешними вызовами и кризисными явлениями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал граждан РФ хранить часть сбережений в рублях, а часть в валюте.
Как пояснил экономист, едва ли председатель Счетной палаты не верит в перспективы национальной валюты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском валютном рынке возможны непредсказуемые тренды.
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