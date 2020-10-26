Михайловск, Ставропольский край, , 14:03 — REGNUM Руководитель ООО «Техноэнерго» в городе Михайловске Ставропольского края заподозрен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, с октября 2015 года по март 2018 года директор компании предоставлял налоговые декларации с ложными сведениями и тем самым уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль. Он также не платил налоги на имущество, вовсе не предоставляя декларации. Общая сумма задолженности перед государством составила более 140 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье аналогичное уголовное дело было заведено на бывшего директора агропромышленного комплекса «Петропавловское» в Буденновском районе края. По версии следствия, благодаря махинациям с декларациями он не доплатил в казну более 120 млн рублей.